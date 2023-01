OMICIDIO-SUICIDIO ORTONA, MARCOZZI: “ENORMI LACUNE NORMATIVE E ASSISTENZIALI”

ORTONA – “Esprimo le mie più sentite condoglianze ai familiari di Roberto e Antonio Tatasciore. Tragedie come quella avvenuta a Ortona impongono di colmare, una volta per tutte, le enormi lacune normative e assistenziali che nel nostro Paese persistono in tema di disabilità”.

Lo scrive in una nota Sara Marcozzi, consigliere regionale e presidente Commissione Emergenza Idrica.

“Oltre alla sofferenza causata dalle patologie, i disabili e loro familiari patiscono solitudine, difficoltà economiche e una grave e sconfortante sensazione di abbandono da parte delle istituzioni. È urgente una rivalutazione collettiva del concetto di comunità, come entità che fa quadrato e si prende cura dei più deboli, ed è non più rinviabile una riforma delle politiche di assistenza che non lasci più nessuno ai margini della società”, conclude.