OMICIDIO THOMAS LUCIANI A PESCARA: PENE RIDOTTE IN CORTE D’APPELLO PER I DUE IMPUTATI MINORENNI

L’AQUILA – Pene ridotte per i due minorenni che lo scorso anno, il 23 giugno, uccisero con 25 coltellate il giovane Christopher Thomas Luciani, conosciuto come Crox, nel parco Baden Powell a Pescara. Alla base della tragedia un debito di 70 euro.
La corte d’Appello dell’Aquila, infatti, ha ridotto da 19 a 16 anni la condanna a uno degli imputati, escludendo l’aggravante della crudeltà. Per l’imputato il giudice ha anche accettato la proposta per il percorso di giustizia riparativa.
Ridotta da 16 a 14 anni, invece, la pena per il secondo imputato. La procura generale aveva chiesto la conferma della condanna del primo grado. Deluse le parti civili che confidavano in una conferma del precedente verdetto.
