OMISSIONI DI ATTI DI UFFICIO E REATI AMBIENTALI: PROSCIOLTO CIAMPAGLIA EX SINDACO DI RIVISONDOLI

SULMONA -Il gup del Tribunale di Sulmona, Alessandra De Marco, ha prosciolto l’ex sindaco di Rivisondoli (L’Aquila), Roberto Ciampaglia, dal reato di abuso edilizio, omissioni atti d’ufficio e illeciti ambientali, perché il fatto non sussiste

I fatti risalgono al 2020. Secondo la procura, per la realizzazione di un muro perimetrale di tre lati di un fondo confinante con la strada comunale, occorreva il permesso di costruire e autorizzazione genio civile. Inoltre, sempre secondo l’accusa, occorreva l’autorizzazione della regione Abruzzo per la rimozione e trasporto del terreno. Inoltre Ciampaglia è stato imputato per aver controllato il cantiere evitando lo sviluppo dei lavori.

Ciampaglia, secondo l’avvocato difensore, Pietro Savastano, è completamente estraneo alla impresa proprietaria del terreno, come già accertato dal tribunale di Sulmona con sentenza irrevocabile e, quindi, definitiva. Inoltre la vigilanza in materia urbanistica, ha fatto notare il legale, spetta al funzionario e non al primo cittadino che assiste. Tutte le accuse sono quindi cadute. Nello stesso procedimento, sono finiti sotto la lente della magistratura altri quattro imputati. Tre di questi: il progettista, il titolare della ditta esecutrice e l’amministratore della società sono stati rinviati

a giudizio al 19 novembre.