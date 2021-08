OMNIA FEST APRE LE PORTE ALL’OMAGGIO A MORRICONE, DOMANI A SANTE MARIE

SANTE MARIE – Il parco del donatore di Sante Marie apre le porte alla musica con “Omaggio a Morricone”. Si terrà domani sera, nell’ambito della rassegna “Omnia fest” la seconda serata di “Musica sotto le stelle” la tre giorni dedicata alla musica d’autore coordinata dalla pianista Valentina Di Marco, sostenuta dalla Fondazione Carispaq e patrocinata dal Comune di Sante Marie.

Dopo la prima serata, che ha visto l’esibizione della Tetra Ensemble in piazza Aldo Moro con un programma variegato dalle arie d’opera alle colonne sonore dei film per concludere con un repertorio sul tango, domani sera la Di Marco, direttrice artistica della rassegna che ha al suo attivo decine di concerti in Italia e all’estero, sarà di nuovo a Sante Marie con un “Omaggio a Morricone”.

La serata, che si svolgerà con inizio alle 21.30, vedrà la partecipazione della maestra al pianoforte e fondatrice del Chimera Ensemble, di Alessandro Pento, tenore e di Enio Marfoli all’oboe. Ultimo appuntamento venerdì 6 agosto, sempre alle 21.30, in piazza Samuele Donatoni con Valentina Di Marco al piano, Sandro Argentieri alla voce e Corrado Lambona al sassofono.

Durante le serate verranno venduti dalle componenti della commissione pari opportunità del Comune di Sante Marie i biglietti per il quadro donato dall’artista Attilio Salciccia. L’estrazione è fissata a fine agosto e il ricavato della vendita dei biglietti andrà a sostenere il reparto di medicina fisica e riabilitazione dell’ospedale Umberto I di Tagliacozzo.