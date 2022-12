ROMA – “Le scorte di medicinali essenziali si stanno esaurendo in tutta la Regione Europea dell’Oms. Dalla penicillina ai vaccini e agli antivirali per il Covid-19, i Paesi dovrebbero rivedere i propri bisogni e rifornire le scorte. Dobbiamo pianificare ogni eventualità in questi tempi incerti”. A scriverlo su Twitter è Hans Kluge, direttore regionale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per l’Europa, aggiungendo che “la preparazione salva la vita”.