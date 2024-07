COMUNE L’AQUILA: VITTORINI, “CON ASSESTAMENTO BILANCIO NUOVI PARCHEGGI, ASILI NIDO E INVESTIMENTI”

L’AQUILA – “Reputo una manovra virtuosa l’assestamento generale di bilancio da 17 milioni e mezzo di euro approvato ieri. Soprattutto perché fa seguito ad un bilancio di previsione con una visione e con una certezza dei fondi garantiti dal governo di centrodestra di Giorgia Meloni, a copertura delle maggiori uscite e minori entrate del post sisma, 20 milioni di euro l’anno scorso, 18 milioni quest’anno, 15 milioni per il 2025 e poi 10 milioni l’anno strutturali, che ci consentono già da ora di poter programmare importanti investimenti”.

A sottolinearlo nell’intervista ad Abruzzoweb, è Livio Vittorini, consigliere comunale dell’Aquila di Fdi, presidente della commissione Bilancio.

“Una buona notizia sono innanzitutto i 3 milioni di euro di maggiori entrate da fitti passivi. In uscita certo ci sono 700 mila euro del contributo straordinario che Comuni sono tenuti a versare nelle casse dello Stato. Saranno 2 milioni di euro fino al 2026, tutto compreso, ma per quanto ci riguarda sono molti meno rispetto a quello che riceveremo dallo Stato per le maggiori uscite e minori entrate post sisma, esordisce Vittorini.

Sul fronte entrate si aggiungono 3 milioni di euro per le riparazioni dei danni agli edifici causati dal sisma del 6 aprile 2009, e oltre 600mila euro per la vendita di terreni e beni immobili.

Entrando dunque nel merito Vittorini evidenzia “gli stanziamenti da 1,5 milioni per il nuovo asilo nido di Paganica e da 1,2 milioni per quello di Sassa. Questo in un’ottica strategica della realizzazione di due poli scolastici a est e ovest della città. E ancora 2 milioni di euro per il nuovo centro dell’Impiego, e poi 500.000 euro per l’impiantistica sportiva”.

E prosegue: “un intervento a cui tengo personalmente in modo particolare è quello dal valore di 2 milioni di euro per il nuovo parcheggio nella ex caserma Rossi, da circa 100 posti, che fa il paio con la riqualificazione dell’area del Torrione, da 500.000 euro, che preveder anche lì una quarantina di nuovi parcheggi, per cui sono in corsi procedure di gara. Tutto ciò nella porta nobile della città, a beneficio del centro storico che vive il problema della carenza di posti auto”.

Ci sono poi 2,3 milioni di euro di avanzo libero dopo che 4 milioni sono stati utilizzati per la sostituzione dei cavi della funivia di Campo imperatore con gara in corso.

“Abbiamo scientemente deciso di non utilizzare per il momento queste risorse e quanto mi riguarda un tema centrale, già emerso in commissione Bilancio, è quello della Asm, che paga ancora i danni provocati dall’incendio dell’ autunno scorso. Personalmente ritengo che parte di queste risorse possano essere destinate a investimenti previsti nel piano industriale in via di redazione, in particolare se questi investimenti serviranno ad abbattere i costi di gestione e migliorare ulteriormente il servizio”.