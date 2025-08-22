ON LINE IL SITO DELLA PRO LOCO DI FAGNANO ALTO: “COSI’ FAREMO CONOSCERE LE NOSTRE BELLEZZE”

FAGNANO ALTO – È online il sito ufficiale della Pro Loco di Fagnano Alto, comune ad una ventina di chilometri dall’Aquila: l’associazione guidata dall’imprenditore Walter Franco Rosa e dal vice presidente, Cristina De Matteis, si dota per la prima volta di uno strumento innovativo per colloquiare con la comunità locale, nazionale ed internazionale ma nello stesso tempo per promuovere le ricchezze di un territorio che si trova alle porte della Valle Subequana.

“Questa nostra iniziativa va nel segno della valorizzazione delle nostre straordinarie bellezze ambientali, culturali ed esperienziali – spiegano Rosa e De Matteis -. Oggi lo sviluppo e anche una azione concreta contro il pericolo spopolamento si promuovono con i mezzi di informazione moderni e dinamici. Ci è sembrato giusto aggiornarci con uno strumento di comunicazione che possa costituire una prima azione di marketing territoriale. La nostra Pro Loco è molto attiva essendo trainata dall’amore per la nostra terra”.

Il sito, indirizzo www.prolocofagnanoalto.it, ha tra le altre cose all’interno tutte le informazioni per vivere al meglio esperienze a Fagnano Alto e nel resto del territorio, in particolare eventi, itinerari, cultura, gastronomia e tanto altro ancora: si tratta di un sito pensato e realizzato per essere accessibile, intuitivo, inclusivo, utile a far conoscere la realtà del territorio anche a livello internazionale.