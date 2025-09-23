ON THE ROAD: OSSERVATORIO LEGALITA’ E COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA’ “INSIEME PER CULTURA RISPETTO”

L’AQUILA – L’Osservatorio per la Legalità della Regione Abruzzo, in sinergia con la Commissione Pari Opportunità, rafforza il proprio impegno con un pacchetto di iniziative mirate a contrastare la violenza di genere e a promuovere una cultura del rispetto e della legalità.

In occasione del mese di novembre, dedicato alla lotta contro la violenza di genere – viene annunciato in una nota -, verrà presentato nei Comuni il progetto “On the road”, che entrerà nelle scuole con una circolare dedicata.

Il percorso affronterà i temi del contrasto alla violenza, dell’educazione ai sentimenti e della prevenzione del disagio giovanile, coinvolgendo anche i genitori in un cammino di responsabilità e consapevolezza.

Alle presentazioni del progetto parteciperà anche l’Osservatorio per la Legalità, che è in procinto di formalizzare la propria manifestazione di interesse ad aderire al progetto “On the road”, così da rafforzare la collaborazione istituzionale e sostenere le attività di prevenzione ed educazione alla legalità.

In collaborazione con la Commissione Pari Opportunità, l’Osservatorio intende avviare un’interlocuzione con Meta, finalizzata a rendere più rapida ed efficace la rimozione di contenuti offensivi e di link di phishing, nell’ottica di garantire maggiore tutela alle persone e promuovere un uso sicuro e consapevole del web.

“La sinergia tra istituzioni e rete territoriale – dichiarano i rappresentanti dell’Osservatorio e della Commissione – è fondamentale per prevenire la violenza, educare al rispetto e promuovere una società più sicura e inclusiva”.