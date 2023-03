ONDATA DI FURTI IN VALLE PELIGNA: A RAIANO ASSOLDATI DEI VIGILANTES PER FRENARE LE INCURSIONI

SULMONA – Arriva la reazione dei cittadini dopo le raffiche di furti che si stanno registrando in tutta la Valle Peligna: Sulmona, Pratola Peligna, Raiano, Introdacqua, dove le abitazioni sono state svaligiate tra la disperazione della gente. Si tratta, molto probabilmente, di azioni di un banda ben organizzata, che suole spostarsi di volta in v9lta dopo le incursioni in modo da evitare i controlli.

Una prima iniziativa contro i ladri arriva da Raiano ed è eclatante nel senso che i residentj sono intenzionati ad assoldare dei vigilantes privati per fare la ronda alle loro abitazioni per fermare le razzìe.

Naturalmente anche lo Stato si è mobilitato e sono aumentati i posti di blocco dei carabinieri per verificare il transito in zona di persone sospette. La presenza delle pattuglie ha come effetto concreto anche quello di dissuadere i malavitosi dai loro intendimenti anche se finora il bottino è tanto sostanzioso al punto da far pensare che presto le incursioni si sposteranno altrove. Sono decine di migliaia di euro i frutti di quei furti e la gente, oltre all’aspetto psicologico nel trovare la casa a soqquadro e la privazione di oggetti cari, deve affrontare anche i danni conseguenti alle effrazioni come porte divelte e finestre spaccate. Comunque al momento non si hanno elementi che possano far identificare i malviventi. Ma i tempi per accertare i responsabili dei furti sono notoriamente lenti.