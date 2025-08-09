L’AQUILA – Cresce l’allarme nell’Alta Valle Aterno per l’ondata di furti in abitazione che nell’ultimo periodo ha colpito, a più riprese, i comuni di Capitignano e Montereale, in particolare tra le frazioni di Marana, Cabbia e Ville di Fano.

Come nella vicina L’Aquila, sono numerosi gli episodi registrati in queste settimane ed è caccia alla banda di malviventi, si sospetta sempre gli stessi, riusciti a portar via un bottino considerevole dopo aver svaligiato diverse case, rubando contanti, quadri, gioielli.

Tentativi falliti in alcuni casi, con i ladri costretti alla fuga dopo essersi trovati faccia a faccia con i proprietari che hanno evitato portassero a compimento la loro missione. Nei giorni scorsi, un’intera famiglia si è trovata davanti a due o tre soggetti che si sono introdotti in casa sperando di poter agire indisturbati e che poi sono scappati.

Un’altra segnalazione è servita poi a farli desistere da un altro tentativo, con qualcuno partito all’inseguimento della loro auto, un’Audi nera, più volte avvistata in zona. L’auto sarebbe stata poi abbandonata.

Resta alta l’allerta e cresce la paura tra i residenti che continuano a denunciare una situazione non più sostenibile.

Sui fatti indagano le forze dell’ordine, da tempo impegnate anche sul fronte dell’Aquila, in particolare nelle frazioni, dove i furti si consumano a qualsiasi ora del giorno e della notte.