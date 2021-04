ONDE GRAVITAZIONALI: PROFESSORE GSSI FERRONI ALLA NUOVA DIREZIONE DEL PROGETTO “EINSTEIN TELESCOPE”

L’AQUILA – Fernando Ferroni, professore ordinario del GSSI e associato INFN è stato designato alla Direzione di Progetto dell’Einstein Telescope (ET) assieme a Jo van den Brand, ricercatore presso Nikhef, l’istituto olandese per la ricerca in fisica subatomica.

L’Einstein Telescope sarà il più grande osservatorio terrestre per lo studio delle onde gravitazionali. Di recente, ET è stato candidato per la Roadmap 2021 di ESFRI European Strategy Forum on Research Infrastructure. Questa candidatura è un incentivo per accelerare le attività per la realizzazione di questa grande infrastruttura di ricerca e avviare una nuova fase del progetto. Il successo nella realizzazione di una grande infrastruttura di ricerca internazionale come ET richiede uno sforzo notevole e condiviso da tutti i soggetti coinvolti: istituzioni politiche, enti di ricerca e comunità scientifica.

In vista di questi sviluppi, le Istituzioni scientifiche che coordinano il progetto, INFN e Nikhef, hanno ampliato la struttura organizzativa dell’Einstein Telescope, istituendo la nuova Direzione di Progetto, che avrà il compito di creare un’organizzazione per l’Einstein Telescope solida e duratura anche monitorando, stimolando e sviluppando un’interazione efficace tra il management del progetto e la comunità scientifica. La Direzione di Progetto sarà inoltre responsabile del controllo dei tempi, delle priorità e dei vincoli di bilancio.

Il nuovo organo direttivo del progetto sarà costituito dal professore Fernando Ferroni (INFN e GSSI) e dal professor Jo van den Brand (Nikhef), che riferiranno alle due Istituzioni coordinatrici di ET i progressi in tutte le linee d’azione. In questo modo, è ora operativa la struttura di gestione del progetto, con incarico ad interim fino a quando una struttura di governance più strutturata non sarà istituita per la fase di progettazione e preparazione.