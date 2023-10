ONE HEALTH: TRA I VINCITORI DEGLI AWARDS 2023 A TERAMO C’E’ ANCHE GUIDO BERTOLASO

TERAMO- C’è anche Guido Bertolaso tra i vincitori degli Awards che saranno assegnati durante One Health Award 2023, l’evento promosso dall’IZS dell’Abruzzo e del Molise, che si terrà a Teramo dal 13 al 15 ottobre, incentrato sul tema oggi più che mai attuale del “Crocevia Mediterraneo”.

A Bertolaso è stato assegnato dalla giuria uno dei cinque premi annuali, quello per la categoria “Storie”. “Al dottor Guido Bertolaso, manager della One Health, per la indiscussa capacità nella gestione delle emergenze sanitarie che hanno colpito il nostro territorio, dal disastroso terremoto de L’Aquila alla pandemia da Covid-19, solo per citarne alcune” – si legge nella motivazione del premio – “e per l’impegno internazionale di coordinamento delle operazioni umanitarie nel corso del terremoto ad Haiti e dell’uragano Katrina nel Sud Est Asiatico”.

“È un grande onore premiare Guido Bertolaso a OHA 2023 nella categoria ‘Storie’ perché, perdonate il gioco di parole, è la sua storia a parlare forte e chiaro” – dichiara il DG dell’IZS, Nicola D’Alterio – “Bertolaso ha sempre agito in ottica One Health, ad esempio come Capo Dipartimento della Protezione Civile quando si è trovato a gestire le difficili operazioni a seguito del terremoto che ha colpito L’Aquila nel 2009”. “Nel corso di quella terribile emergenza abbiamo lavorato a fianco apprezzandone le grandi qualità umane e professionali. Anche perché è stato proprio il dott. Bertolaso, da Commissario Straordinario per l’Emergenza nella gestione del dopo terremoto, ad affidare al nostro Istituto il coordinamento delle azioni di natura veterinaria” – continua il DG D’Alterio – “Oggi Bertolaso è Assessore al Welfare in Lombardia, la prima Regione a istituire un ‘Centro per la prevenzione e il controllo delle malattie infettive’ in piena ottica One Health”.

Gli altri premiati per le categorie “Scienziato Internazionale”, “Scienziato italiano” e “Divulgatore” saranno svelati nel corso della cerimonia di premiazione condotta dalla giornalista e conduttrice Rai Giorgia Cardinaletti, in programma sabato 14 ottobre al Teatro Comunale di Teramo, a partire dalle ore 20, dopo l’intervento “Alleanze per il ricerca” di Stefano Bertuzzi, Ceo dell’American Society for Microbiology.