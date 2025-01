ONLUS ANTONIO PADOVANI: “UNO SLOGAN PER L’AQUILA”, BORSA DI STUDIO DA 1.000 EURO

L’AQUILA – La Onlus Antonio Padovani, di cui è presidente Gianni Padovani, mette a disposizione una borsa di studio, dell’importo di mille euro, volta a stimolare la creazione di un originale slogan per L’Aquila.

Invitiamo tutti, ma proprio tutti i nostri concittadini a proporre un vero e proprio “city brand” in grado di “sintetizzare” un’immagine della nostra bellissima Città, un’immagine positiva, identitaria, fuori dagli schemi, proiettata nel futuro ma radicata nella tradizione, in definitiva fiduciosa e rappresentativa della comunità”, spiega Padovani.

Lo slogan per L’Aquila “deve creare unicità, riconoscibilità e differenziazione, può essere accompagnato a discrezione dell’autore da un logo o elementi grafici. La vera sfida del concorso è trovare un filo conduttore che sappia riassumere storie, persone, simboli e valori in modo attrattivo; in tal senso lo slogan deve racchiudere una narrazione che lega insieme i vari elementi della comunità, non solo in senso storico ed urbanistico, rendendola più accattivante e memorabile”.

“Così come nel caso dell’ultima nostra iniziativa “Calendario Aquilano 2025” – spiega Padovani -, vorremmo pure dare un contributo alle politiche di sviluppo territoriale, definendo meglio il posizionamento della Città e realizzare con il brand un vero e proprio biglietto da visita. Lo slogan, originale ed identitario, sarà promosso dalla Onlus a livello nazionale e soprattutto internazionale con specifiche campagne di marketing. Lo slogan sarà inoltre utilizzato e citato in tutti gli eventi della Onlus in occasione dell’anno dedicato alla cultura (2026). Uno strumento utile, per aiutare L’Aquila e le aree interne a meglio comunicare la propria peculiare identità, e per tale via promuovere gli elementi distintivi del territorio che è una delle mission principali della Onlus Antonio Padovani”.

Il bando e tutti i dettagli sono pubblicati all’indirizzo:https://onlusantoniopadovani.it/iv-borsa-di-studio-antonio-padovani/