ONLUS ITALIANA TORNA A CONSEGNARE AIUTI AL CONGO: TRA I PROMOTORI IL PROF BARONE DI UNIVAQ

L’AQUILA – Dopo settimane di stallo degli interventi umanitari, l’associazione onlus Help senza confini è riuscita a consegnare diversi quintali di alimenti agli orfanotrofi ‘Mama Wa Wote’ e ‘Flamme d’amour’ a Goma, città della Repubblica Democratica del Congo. Entrambe le strutture ospitano numerosi bambini, e la consegna degli aiuti rappresenta un risultato importante, come spiegato in una nota dell’associazione italiana, soprattutto considerando che la situazione in città rimane estremamente tesa a causa del conflitto in corso nel Nord Kivu.

“Questo è un primo intervento umanitario volto a contrastare il problema della fame”, ha dichiarato Francesco Barone, presidente della Onlus e professore di pedagogia all’Università dell’Aquila. “Nei prossimi giorni – ha detto ancora il docente originario di Bussi (Pescara) – continueremo con gli aiuti, con la consegna di ulteriori alimenti e medicinali. Non resteremo a guardare con indifferenza gli sviluppi e gli esiti di un conflitto che ha già causato diverse migliaia di vittime: ci è stato riferito che il numero di morti ha superato i 9mila, la gente viene seppellita per strada, anche nel centro di Goma, e si continua a sparare”.