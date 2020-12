ONORIFICENZA AL MERITO ALL’ABRUZZESE DI CRISTOFARO, MARSILIO: “GRANDE ORGOGLIO”

L’AQUILA- “Ho appreso con orgoglio che tra gli eroi della solidarietà che hanno ricevuto l’onorificenza al merito della Repubblica Italiana dal Presidente Mattarella c’è anche l’abruzzese Aldo Di Cristofaro. A nome personale e della Giunta regionale mi unisco nel formulargli il ringraziamento per il lavoro svolto a favore degli emigranti italiani in Canada”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio.

Di Cristofaro, 77 anni, originario del Bagnaturo di Pratola Peligna ed emigrato in Canada, è tra i trentasei cittadini che si sono distinti per l’impegno nella solidarietà, nel soccorso, nella cooperazione internazionale, nella cultura della legalità, per attività di coesione sociale, di tutela dell’ambiente o per atti di eroismo insigniti di onorificenza dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Impegnato in opere di solidarietà, è presidente dell’associazione Valle Peligna, che riunisce tanti peligni emigrati in Canada. Nel 2009, in occasione del terremoto dell’Aquila, ha donato un prefabbricato per gli incontri di socializzazione delle persone anziane, borse di studio agli studenti rimasti orfani e un parco giochi per bambini. Di Cristofaro è promotore di iniziative sociali e culturali anche a Sulmona e nel Centro Abruzzo.

Download in PDF©