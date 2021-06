ONORIFICENZA AMBASCIATORE D’ABRUZZO, LA LEGA PROPONE MARCO VERRATTI

L’AQUILA – “Marco Verratti, capitano della nazionale di calcio, è la prima proposta avanzata dal Gruppo consiliare Lega Salvini Premier riguardo l’ onorificenza di ‘ Ambasciatore d’Abruzzo ‘, promossa dalla Presidenza del Consiglio Regionale d’Abruzzo , ad insigni personalità di origini abruzzesi per meriti accademici, culturali, politici, sociali o professionali che si sono distinte positivamente nei Paesi stranieri in cui sono emigrate o in altre regioni italiane, dove vivono stabilmente “.

Ad affermarlo in una nota è il Gruppo consiliare Lega Salvini Premier che aggiunge: “Marco Verratti, nato a Pescara classe 1992, è il centrocampista del Paris Saint-Germain e della nazionale italiana attualmente impegnata nel campionato europeo di calcio Uefa Euro2020. Con il Pescara vince il campionato di Serie B 2011-2012, ottenendo la promozione in Serie A ma, successivamente, Verratti lega la sua carriera al Paris Saint-Germain del quale, con 27 trofei conquistati, è il calciatore più titolato; detiene il record di vittorie in Ligue 1 , in Coupe de France , in Coupe de la Ligue , in Supercoppa francese . Con 346 presenze totali risulta il 3º giocatore per presenze nel club parigino, ma al primo posto per quanto riguarda le competizioni europee ; non ha mai giocato nella massima divisione professionistica del campionato italiano di calcio”, concludono.