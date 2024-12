OPEN ARMS, DOMANI LA SENTENZA: D’INCECCO, “LEGA ABRUZZO AL FIANCO DI SALVINI

PESCARA – “La Lega Abruzzo è al fianco del suo segretario federale Matteo Salvini, che domani verrà giudicato innocente o colpevole nell’ambito del processo Open Arms, in cui è imputato per aver bloccato l’immigrazione clandestina e aver difeso i confini dell’Italia. In caso di condanna, siamo pronti alla mobilitazione”.

Così il coordinatore regionale della Lega, Vincenzo D’Incecco.

“Quella in cui è impegnato Salvini – sottolinea – è una battaglia di libertà e democrazia. Difendere i confini, come ha fatto da Ministro dell’Interno, non è un reato, ma un dovere e un atto di responsabilità. Una eventuale condanna sarebbe un fatto gravissimo per tutti gli italiani, un motivo di festa solo per i nemici del Paese. A Salvini, il nostro pieno sostegno. Ci auguriamo per lui e per la democrazia che venga assolto”.