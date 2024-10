OPEN ARMS: NEL WEEK END GAZEBO DELLA LEGA IN 4 COMUNI DEL PESCARESE A SOSTEGNO DI SALVINI

PESCARA – Proseguono nel Pescarese le iniziative della Lega a sostegno di Matteo Salvini, che rischia il carcere nell’ambito del processo Open Arms per aver bloccato l’immigrazione clandestina. A pochi giorni dall’udienza, dedicata all’arringa della difesa, in programma il 18 ottobre a Palermo, nelle piazze di quattro comuni della provincia saranno organizzati gazebo. Si tratta di Penne, Spoltore, Caramanico Terme e Montebello di Bertona.

“Ci aspettiamo la stessa partecipazione e lo stesso entusiasmo riscontrati, nelle settimane scorse, a Pescara, Montesilvano, Città Sant’Angelo, Loreto Aprutino, Manoppello e Roccamorice”, sottolineano il segretario provinciale della Lega Emanuele Evangelista e il responsabile organizzativo provinciale del partito Ida Sciarra. “Coloro che vorranno – spiegano – potranno firmare per esprimere vicinanza a Salvini. Quella che sta affrontando, come più volte è stato detto in questi giorni, è una battaglia di libertà che riguarda tutti. “.

Sabato 12 ottobre gazebo a Penne, in largo San Francesco, dalle 10 alle 13 Domenica 13 ottobre gazebo a Spoltore, in piazza Di Marzio, dalle 10 alle 13; a Caramanico Terme, in piazza Marconi, dalle 10 alle 12; a Montebello di Bertona, in piazza Sandro Pertini, dalle 9.30 alle 12.30.