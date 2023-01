OPEN DAY ALL’ISTITUTO SERPIERI: INCONTRI NELLE SEDI DI AVEZZANO, PRATOLA E CASTEL DI SANGRO

AVEZZANO – Proseguono le attività di orientamento in entrata nell’Istituto d’Istruzione Superiore Tecnico e Professionale Agrario “Arrigo Serpieri” nelle sedi di Avezzano, Pratola Peligna e Castel di Sangro.

Le porte della scuola si apriranno nelle giornate di Sabato 14, dalle ore 15:00 alle ore 18:00, e di Domenica 15 Gennaio 2023, dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00: genitori e studenti sono invitati a partecipare per conoscere l’offerta formativa dell’Istituto Agrario, visitarne i locali e sperimentare attività laboratoriali.

Tra le novità in evidenza, il nuovo laboratorio Stem all’interno del quale, oltre a strumenti digitali innovativi per l’apprendimento delle discipline scientifiche, è stato allestito un laboratorio multimediale per innovare ed animare lo studio delle discipline dell’area umanistica e linguistica.

I ragazzi che parteciperanno all’open day avranno anche la possibilità di far analizzare dagli alunni dell’Istituto alcuni campioni di terreno, con analisi speditive in base alle quali potrà essere effettuata una breve consulenza, con indicazioni relative al corretto utilizzo e ad un’adeguata gestione. Inoltre, per coloro che forniranno dei campioni di olio extravergine di oliva, verranno condotte analisi chimiche e sensoriali per determinare la qualità del prodotto.

“L’Open Day sarà anche l’occasione per conoscere i diversi progetti di innovazione quali la digitalizzazione dell’azienda agraria, l’utilizzo dei droni in ambito agricolo ed ambientale per il telerilevamento, la fotogrammetria, la fotointerpretazione e la gestione delle emergenze fitosanitarie in contesti biologici, nonché quelli in fase di avviamento, relativi alle coltivazioni fuori suolo ed ai sistemi di coltivazione idroponica”, sottolinea il Dirigente Scolastico Francesco Di Girolamo.

La visita degli spazi laboratoriali ed aziendali consentirà, altresì, di conoscere le metodologie didattiche maggiormente utilizzate, improntate sulla laboratorialità e sulla sperimentazione, che animano la giornata scolastica, alternandosi alle attività svolte in aula, nelle quali trovano spazio strategie di insegnamento centrate su cooperative learning, flipped classroom, peer tutoring, attraverso le quali gli studenti hanno sempre la possibilità di confrontarsi, esprimersi ed agire nell’ottica di una piena affermazione personale e dello sviluppo dello spirito critico.

L’Istituto persegue, infatti, una attenta politica volta alla cura dell’alunno, alla valorizzazione delle sue potenzialità, alla focalizzazione dei punti di forza ed alla personalizzazione dell’azione didattica, affinché ciascuno possa raggiungere il proprio successo formativo e costruire un progetto di vita.

Si ricorda che le iscrizioni per il prossimo anno scolastico possono effettuarsi dal 9 al 30 Gennaio 2023 e, pertanto, Sabato 14 e Domenica 15 Gennaio 2023 sarà possibile iscriversi direttamente a scuola. Inoltre, ogni giorno dalle ore 11.30 alle ore 14.00 ed il mercoledì anche dalle 15.00 alle 17.00 sarà attivo a scuola uno sportello dedicato al supporto alle iscrizioni e, per andare incontro a qualsiasi esigenza, è possibile contattare il numero 0863 441014 per un appuntamento sia per l’iscrizione che per la visita della scuola.