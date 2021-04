OPER DAY VACCINI: “NELL’HUB DI VIA FICARA A L’AQUILA E’ UNA BOLGIA” PROTESTE DEI CITTADINI.

L’AQUILA – “Oggi “Open Day” vaccinale e già qui c’è un grave errore di comunicazione, se tu scrivi “open day” chiunque è autorizzato a presentarsi per essere vaccinato, infatti oggi c’è la bolgia in Via Ficara. Se scegli di vaccinare così, perdonatemi, ma io mi arrabbio perché ci sono migliaia di fragili e di altre categorie prioritarie, stabilite dal piano vaccinale nazionale che attendono da mesi di essere vaccinate e prima di fare gli “open day” sarebbe stato prioritario chiamare loro”.

Lo scrive sul profilo facebook il responsabile Comunicazione, web e social network presso Università degli Studi dell’Aquila, Massimo Prosperococco, ed è solo uno dei casi di lamentela su come sta procedendo l’open day per la vaccinazione con Astrazeneca nell’hub di via Ficara a L’Aquila, per over 60 senza patologie.

“E’ gravissimo, non puoi fare gli “Open Day” e mandare indietro, come è successo questa mattina, persone prenotate sulla piattaforma delle Poste perché oggi vaccini solo con AstraZeneca! Sarebbe stato opportuno avvisarli prima spostando l’appuntamento. Altra perplessità è che nel centro vaccinale aquilano non vengono prese le temperature corporee di chi si presenta.

C’è per caso una deroga su questo del ‘Generale’ Figliuolo che prevede che non si fanno prigionieri al fronte? Oppure i centri vaccinali vivono in uno stato di ‘porto franco?’ Ultimo, ma non ultimo come importanza, ci sono centinaia di persone giovani e anziane non trasportabili che devono essere vaccinate a casa con le famiglie che vivono in uno stato di completo isolamento e agli arresti domiciliari per non contagiare i propri cari che da mesi e mesi sono in attesa. Lo sforzo, se era necessario andava fatto verso di loro. Per fortuna che oggi c’è aria di primavera”.