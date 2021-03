OPERAI MORTI SAN PIO CAMERE: FILLEA, “DI LAVORO SI DEVE VIVERE, NON MORIRE”

L’AQUILA – “Sono momenti di straziante dolore, nel corso dei quali deve prevalere la vicinanza del mondo del lavoro e delle istituzioni ai famigliari dei lavoratori. Di lavoro si deve vivere, non morire”.

Così in una nota la Segreteria della Fillea Cgil di L’Aquila sulla morte dei due operai in un cantiere per la ricostruzione a San Pio delle Camere, comune ad una trentina di chilometri dall’Aquila. Il sindacato degli edili esprime “sincera solidarietà ai famigliari dei lavoratori edili, deceduti sul lavoro nell’incidente verificatosi oggi presso il cantiere di San Pio delle Camere”.

“Gli organi competenti stanno facendo le indagini dovute e stabiliranno la dinamica, le cause e le responsabilità di ciò che è avvenuto. A quegli esiti la Fillea di L’Aquila si atterrà – si legge ancora nella nota -. Certo, che ci sentiamo di sottolineare che la sicurezza sul lavoro deve essere considerata dalle imprese un investimento e non una spesa, deve essere considerata un prerequisito e non una variabile dell’organizzazione del lavoro. Non esistono fatalità quando avvengono morti sul lavoro – conclide la segreteria Fillea Cgil.