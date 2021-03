OPERAI MORTI SAN PIO CAMERE: PEZZOPANE, “VICINANZA A FAMIGLIE, SI FACCIA CHIAREZZA”

L’AQUILA – “Una notizia terribile, devastante. Un costo umano insopportabile. Sono sconvolta, non si può morire per il lavoro, non si può morire mentre si ricostruisce. Mentre attendiamo notizie più chiare sulla dinamica della vicenda, non possiamo che esprimere la vicinanza alle famiglie dei due lavoratori. I soccorritori accorsi hanno trovato una situazione drammatica, altri 4 lavoratori si sono messi in salvo. Si stava demolendo un immobile per ricostruire. Quanto dolore, quanta rabbia. Si faccia chiarezza per questo drammatico episodio. La ricostruzione deve proseguire nel massimo della sicurezza per i lavoratori”.

Così la deputata abruzzese del Pd Stefania Pezzopane non appena appresa la notizia della morte di due operai di una ditta che stava demolendo un fabbricato nel centro storico di San Pio delle Camere (L’Aquila), nell’ambito di un intervento di ricostruzione di uno stabile danneggiato dal terremoto del 2009.