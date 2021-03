OPERAI MORTI SAN PIO DELLE CAMERE: SEGRETARIO GENERALE CISL, “FATTO GRAVE”

L’AQUILA – “Un fatto grave che ci addolora la morte sul lavoro di due operai a San Pio delle Camere. L’ennesima tragedia che chiama in causa la mancanza di prevenzione e l’insufficienza dei controlli. Senza sicurezza non c’è dignità del lavoro”. Lo scrive su twitter il Segretario Generale della Cisl, Luigi Sbarra, commentando la morte dei due operai in provincia de L’Aquila mentre stavano demolendo un edificio danneggiato dal terremoto.