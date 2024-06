OPERAIO CADE DA IMPALCATURA: SEQUESTRATO CANTIERE A CHIETI SCALO

CHIETI – Un cantiere edile a Chieti Scalo è stato sequestrato oggi pomeriggio dopo che un operaio, in mattinata, è caduto dall’impalcatura precipitando per circa quattro metri.

L’uomo, 35 anni, è stato ricoverato in un primo momento all’ospedale di Chieti, dove gli è stata riscontrata una frattura vertebrale con prognosi di 40 giorni, e successivamente è stato trasferito al reparto di Neurochirurgia dell’ospedale di Pescara.

Il 35enne, secondo quanto ricostruito, era sull’impalcatura a una decina di metri di altezza e stava rimuovendo alcune parti in legno da un pilastro di cemento armato, quando si è sporto e, in mancanza di un parapetto, è caduto alcuni metri più in basso, fra l’impalcatura e l’edificio in costruzione.

Sono stati i colleghi a chiamare i soccorsi.

Sul posto, dopo un primo intervento della Polizia, sono giunti il personale del Nucleo ispettorato lavoro dei Carabinieri e dell’Ispettorato del lavoro, che dopo un sopralluogo, hanno proceduto al sequestro.

Nel cantiere è in corso la costruzione di una palazzina che ospiterà uffici.