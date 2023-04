OPERAIO MORTO A TERAMO, MONSIGNOR LEUZZI: “MAI ABBASSARE GUARDIA SU SICUREZZA E TUTELA LAVORATORI”

TERAMO – In riferimento all’incidente sul lavoro, avvenuto oggi pomeriggio nei pressi della Chiesa di Sant’Agostino, il Vescovo di Teramo-Atri, monsignor Lorenzo Leuzzi “è profondamente scosso e addolorato per la morte del giovanissimo operaio e vicino con la preghiera alla sua famiglia”.

È quanto si legge in una nota: “La tragica notizia ha colpito il presule che sconcertato si è recato sul luogo della disgrazia per essere prossimo in qualche modo alla vittima e solidale con tutti coloro che piangono la drammatica morte del giovane lavoratore”.

“L’incidente odierno ci ricorda tragicamente che non possiamo mai abbassare la guardia sulla sicurezza e la tutela di ogni lavoratore, e sollecita tutti gli operatori del mondo delle imprese a favorire un’attività lavorativa scevra da pericoli”.

“In queste ore si confida nel lavoro delle autorità competenti per verificare le dinamiche dell’accaduto”.