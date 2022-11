OPERATORE SPORTIVO PER LA DISABILITA’: CORSO DEL CSI A L’AQUILA

L’AQUILA – Il Centro Sportivo Italiano (Csi) dell’Aquila, presieduto da Luca Tarquini, coadiuvato dal nuovo responsabile del settore sport e disabilità Salvatore Podda, organizza il corso formativo di operatore sportivo per la disabilità che si svolgerà nei giorni 3 e 4 dicembre presso Hanami Wellness Club in Via Bruno D’Inzillo, snc presso il Nucleo industriale di Sassa, L’Aquila.

Il corso rilascia regolare certificato di qualifica e prevede l’iscrizione all’albo nazionale del Csi.

Lo sport consente di migliorare le qualità fisiche, potenziare gli aspetti cognitivi e psichici e sviluppare competenze socio relazionali molto preziose, specialmente nel caso di soggetti in condizione di disabilità. Sempre più associazioni e federazioni mirano a favorire l’inclusione umana e sportiva dei soggetti disabili, per questo sono necessarie nuove figure portatrici di specifiche competenze.

Il corso formativo di operatore sportivo per la disabilità si pone come obiettivo quello di fornire tutte le nozioni necessarie per operare in ambito sportivo in presenza delle principali disabilità fisiche, sensoriali e mentali oltre alla capacità di realizzare piani individuali e di gruppo adattati. Il corso si svolgerà online oltre a due giorni in presenza.

Per informazioni e iscrizioni si può scrivere a [email protected]

Il programma del corso formativo di operatore sportivo per la disabilità prevede:

1. ASPETTI GENERALI DELL’ATTIVITÀ FISICA PER LA DISABILITÀ

CSI-Centro Sportivo Italiano: nascita e sviluppo

Sistemi Diagnostici (DSM IV-ICD-10-ICF)

Distinzione tra Menomazione – Disabilità-Handicap

Principali differenze fra integrazione e inclusione

Sport diversamente abili: cenni storici

2. DISABILITA’ E SPORT: CLASSIFICAZIONE GENERALE DELLE DIVERSE DISABILITÀ

Varie tipologie di disabilità (motoria/fisica- sensoriale-intellettiva/psicologica)

Aspetti psico-relazionali: area comunicativa-relazionale

Gestione delle emozioni e benessere psicofisico-sociale

3. DISABILITÀ E SPORT: CLASSIFICAZIONE SPECIFICA E MODALITÀ DI APPROCCIO

Disturbi di personalità e psicosi

Disturbo dello Spetro Autistico

Sindrome di Down

DSA (Disturbo specifico dell’apprendimento)

ADHD (Disturbo del deficit di attenzione e iperattività)

DOP (Disturbo Oppositivo Provocatorio)

4. DISABILITÀ E SPORT: ABILITÀ SOCIALI E COMUNICATIVE

La relazione d’aiuto: comunicazione e empatia

Competenze sociali di base e specifiche per la riabilitazione mentale attraverso lo sport

Caratteristiche della relazione educativa

Gestione del gruppo e dinamiche nelle attività sportive per diversamente abili

Pregiudizio stereotipo e discriminazione

5. ALLENARSI ALL’INCLUSIONE

Sport e territorio: comunicazione, gestione e diffusione

Confronto con il familiare: competenze comunicative di rete

6. TEORIA E METODOLOGIA DEL MOVIMENTO UMANO

Schemi motori di base

capacità motorie

capacita coordinative

capacita condizionali

7. RUOLO DELL’ OPERATORE IN ACQUA

Cenni teorici TMA (terapia multisistemica in acqua per disturbi del comportamento)

PARTE PRATICA

Attività motoria adattata

Programmazione e sviluppo attività sportiva con diversamente abili

Il ruolo del gioco nell’attività motoria adattata

percorsi motori adattati

gestione di un gruppo misto

judo adattato

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

La quota di partecipazione al corso è di soli 150,00 euro anziché 299,00.

Lo sconto viene applicato in maniera automatica in fase di iscrizione al corso.

Pagamento tramite bonifico bancario IBAN: IT31W0200803604000102766806

Per info e iscrizioni, scrivere a [email protected]

DOCENTI:

– Dott. Salvatore Podda: Responsabile provinciale CSI settore sport e disabilità – Allenatore nazionale di judo, Operatore sportivo per le disabilità 2 livello, Istruttore functional training, Istruttore ginnastica posturale

– Dott.ssa Elisa Napoleoni: Psicologa Psicoterapeuta a orientamento Psicoanalitico e Gruppo Analitico, Docente di Sociologia dell’Educazione presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Fides et Ratio” dell’Aquila e Responsabile del programma semi-residenziale della Comunità terapeutico-riabilitativa Passaggi

– Dott.ssa Stefania Pilla: Tecnico TMA, terapia multisistemica in acqua per disturbi del comportamento, terapista della riabilitazione specializzata in idrochinesi

– Dott. Massimiliano D’Addario: Formatore CSI L’Aquila e Docente di scienze motorie