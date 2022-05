OPERATORI DELLA MONTAGNA: D’INCECCO, “COVID, CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO B&B, E MICRO-IMPRESE”

PESCARA – “Siamo molto soddisfatti di aver contribuito attivamente a stanziare coperture necessarie per finanziare ulteriormente il “Cura Abruzzo” con 1.4 milioni di euro di contributi a fondo perduto per contrastare gli effetti della grave crisi economica causata dalla pandemia. Nello specifico queste risorse sono rivolte ai titolari di b&b a conduzione famigliare privi di partita IVA, e agli operatori della montagna. Rispettivamente un milione per i titolari dei b&b, che hanno avuto un calo di compensi pari o superiore al 30% nel periodo aprile20/marzo21 rispetto all’anno precedente, e 400 mila euro per sostenere l’attività delle scuole sci e dei professionisti del settore (aspiranti guide alpine, maestri di alpinismo, maestri di escursionismo)”.

Lo dichiara il capogruppo della Lega in Consiglio Regionale Vincenzo D’Incecco e prosegue: “Abbiamo riservato una particolare attenzione anche ai titolari di micro-imprese residenti nei comuni in zona rossa che hanno dovuto sospendere l’attività per l’impossibilità di raggiungere le sedi aziendali istituendo un fondo di 200 mila euro.” D’Incecco sottolinea: “Queste iniziative, in particolar modo i finanziamenti destinati ai b&b non professionali che – insieme ai colleghi della Lega – avevo fortemente richiesto, sono figlie di un’attenta ed oculata gestione delle risorse che permettono di poter aiutare molte attività, ferme per questioni pandemiche e precedentemente escluse da alcuni finanziamenti, che promuovono il turismo e l’economia regionale” e chiosa: “Le azioni di governo della Lega, dopo numerosi e giornalieri confronti con il territorio e le attività presenti, hanno come priorità assoluta lo sviluppo dell’Abruzzo, in tutti i suoi settori”