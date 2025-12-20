OPERAZIONE ALTO IMPATTO A CHIETI: DUE ARRESTI PER POSSESSO DI ARMI E SPACCIO DI DROGA

CHIETI – La Polizia di Stato, con l’impegno degli investigatori delle Squadre Mobili presenti su tutto il territorio nazionale, coordinati dal Servizio Centrale Operativo, ha concluso una vasta operazione nazionale ad alto impatto investigativo finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, talvolta anche attraverso i c.d. cannabis shop, e dei connessi reati di c.d. criminalità diffusa.

In particolare, nella Provincia di Chieti, sono state arrestate due persone in flagranza di reato per spaccio e detenzione di arma da fuoco clandestina, identificate ventisette persone di cui sette stranieri, controllati due esercizi commerciali tipo “Night Club”, elevate sanzioni per € 21.950, sequestrati 600 grammi di hashish e tre coltelli a serramanico. Inoltre, sono stati sottoposti a verifica 3 “cannabis shop”, i quali non sono risultati in regola con le recenti prescrizioni normative.

Le condotte criminose contrastate sono state quelle riconducibili ai c.d. “regolamenti di conti”, ad alcune tipologie di reati contro il patrimonio, al porto illegale di armi e, più in generale, agli episodi di violenza.

In tale contesto, inoltre, hanno assunto una particolare rilevanza le nuove modalità di approvvigionamento e utilizzo delle sostanze stupefacenti, come peraltro chiaramente emerso nella recente relazione della Direzione centrale per i servizi antidroga.