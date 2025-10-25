OPERAZIONE ALTO IMPATTO A LUCO DEI MARSI CONTRO L’IMMIGRAZIONE CLANDESTINA: CONTROLLATE 150 PERSONE

LUCO DEI MARSI – La Polizia di Stato dell’Aquila, nei giorni scorsi, su disposizioni impartite con ordinanza del Questore, ha coordinato un ulteriore servizio straordinario di Controllo “ALTO IMPATTO”, nel territorio del Comune di Luco dei Marsi, volto al contrasto all’immigrazione clandestina e allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Il controllo, scaturito a seguito del Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica tenutosi in Prefettura in data 25 settembre, ha visto l’impiego di 20 operatori delle forze di polizia ed in particolare, personale della Polizia di Stato, in servizio presso il Commissariato di P.S. di Avezzano, l’Ufficio Immigrazione della Questura dell’Aquila e il Reparto Prevenzione Crimine “Abruzzo” e militari della Guardia di Finanza, tra cui un operatore cinofilo, e dell’Arma dei Carabinieri.

All’esito del servizio, tenutosi in orario pomeridiano, sono state identificate nr. 150 persone di cui 84 stranieri e ben 58 con pregiudizi di Polizia; sono stati controllati, altresì, 61 autoveicoli, con sanzioni al codice della strada ed effettuato anche un controllo ad un locale pubblico il cui titolare è stato sanzionato amministrativamente.

L’ausilio dell’unità cinofila della G.d.F. ha portato a segnalare un uomo, con specifici pregiudizi di Polizia, all’Autorità Prefettizia per possesso di hashish il tutto all’esito di perquisizione personale, successivamente estesa anche al domicilio del soggetto controllato.