OPERAZIONE ALTO IMPATTO A SULMONA: RAFFICA DI CONTROLLI COORDINATI DALLA PREFETTURA

SULMONA – Nel corso del pomeriggio di ieri si è svolta a Sulmona (L’Aquila) un’operazione interforze cd. “Alto Impatto” in attuazione di quanto condiviso nella riunione di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto dell’Aquila, Di Vincenzo, con la partecipazione dei vertici delle Forze di Polizia e dei rappresentanti del Comune di Sulmona.

L’iniziativa straordinaria di controllo del territorio, che ha interessato in passato anche altri centri della provincia, è stata pianificata allo scopo di prevenire forme di illegalità, in particolare il traffico ed il consumo di sostanze stupefacenti, ed ha interessato le aree ed i siti ritenuti più sensibili ed esposti del territorio sulmonese. L’attività svolta si riconduce nell’ambito delle linee strategiche di azione che sono state condivise in seno alle diverse riunioni del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, in considerazione delle peculiarità proprie delle diverse aree in cui risulta articolato il territorio provinciale.

Nel corso dell’operazione di ieri sono stati predisposti A posti di presidio delle Forze di polizia con il controllo di B persone, di cui B1 con precedenti, e C veicoli, con D sanzioni elevate ai sensi del Codice della Strada. Sono state altresì denunciate E persone e F segnalate per detenzione di sostanze stupefacenti.

Il Prefetto Di Vincenzo, a conclusione delle operazioni, ha rivolto un sentito ringraziamento alle donne e agli uomini delle Forze di polizia impegnati, per il lavoro svolto con professionalità e dedizione a tutela della sicurezza del territorio. L’attività messa in campo verrà analizzata nel corso delle prossime riunioni del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, una delle quali si terrà a Sulmona nella seconda metà del mese di settembre.