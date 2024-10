“ALTO IMPATTO” AD AVEZZANO: ELEVATE 17 SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E 3 DENUNCE

AVEZZANO – Si è svolta, nel pomeriggio di ieri, un’operazione interforze di c.d. “Alto impatto” nel territorio comunale di Avezzano (AQ) in attuazione di una decisione assunta nel corso di una riunione tecnica di coordinamento presieduta dal Prefetto dell’Aquila, Giancarlo Di Vincenzo, e alla quale hanno partecipato il Questore De Simone, il Colonnello Del Campo dell’Arma dei Carabinieri e il Colonnello Lamanuzzi della Guardia di Finanza.

L’iniziativa straordinaria di controllo del territorio è stata pianificata allo scopo di prevenire forme di illegalità, con particolare riferimento alle aree e ai siti ritenuti più sensibili ed esposti del territorio interessato. L’attività svolta si riconduce nell’ambito delle linee strategiche di azione che sono state condivise in seno alle diverse riunioni del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, in modo da tener conto anche delle peculiarità proprie delle diverse aree in cui risulta articolato il territorio provinciale. In tale direzione giovedì 17 ottobre, in linea con l’analoga iniziativa già tenutasi, il Prefetto ha convocato ad Avezzano, presso la sede del Comune, una nuova riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, per un’analisi della situazione della sicurezza nell’area.

Nel corso dell’operazione di ieri sono stati predisposti 26 posti di presidio delle Forze di polizia con il controllo di 267 persone, di cui 34 con precedenti, e 182 veicoli, con 17 sanzioni elevate ai sensi del Codice della Strada. Sono state altresì denunciate 3 persone e 1 segnalata per detenzione di sostanze stupefacenti, 1 coltello è stato sequestrato, e sono state inoltre controllate 26 persone agli arresti domiciliari, di cui 2 non trovate. Il Prefetto rivolge un sentito ringraziamento alle donne e agli uomini delle Forze di polizia impegnati, per la professionalità e la dedizione a tutela della sicurezza del territorio.