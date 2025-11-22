OPERAZIONE “ALTO IMPATTO” AD AVEZZANO: SEQUESTRATA UNA MACCHINA ED ELEVATE 12 MULTE

AVEZZANO – L’intervento coordinato dal Commissariato Distaccato di Pubblica Sicurezza di Avezzano (L’Aquila), – che ha coinvolto numerosi operatori e diversi reparti specializzati tra i quali il Reparto prevenzione crimine “Abruzzo”, la Sottosezione della Polizia Stradale di Avezzano, le squadre investigative del Commissariato e del Comando della Polizia Locale, le unità cinofile della Finanza, – ha rappresentato un esempio concreto di integrazione operativa tra le Forze dell’Ordine, con controlli mirati nelle aree urbane sensibili e presso la stazione dei treni e autobus, posti di controllo con verifiche su persone e veicoli, attività di prevenzione e contrasto ai reati predatori, al traffico di stupefacenti e all’illegalità diffusa.

Durante i posti di controllo sono stati inoltre effettuati dalla Polizia Stradale e dalla Polizia Locale accertamenti con precursori e etilometro, fondamentali per contrastare la guida in stato di ebbrezza e garantire maggiore sicurezza sulla rete viaria cittadina.

La presenza congiunta sul territorio ha consentito un’azione capillare e incisiva, rafforzando il senso di sicurezza percepita dalla cittadinanza. L’operazione conferma l’importanza della sinergia interforze, capace di potenziare l’efficacia degli interventi e garantire una risposta rapida, coordinata del territorio e integrata alle esigenze della comunità.

Significativo è stato anche il prezioso supporto della strumentazione tecnologica in dotazione alla Polizia Locale, che ha concorso ad un monitoraggio puntuale del territorio e l’individuazione rapida di veicoli irregolari grazie a sistemi di lettura targhe, telecamere intelligenti e strumenti digitali per il controllo della documentazione.

I risultati dell’operazione hanno portato ad effettuare: 18 posti di controllo, identificare 228 persone e 154 veicoli, ad elevare 12 contestazioni amministrative al Codice della Strada, al sequestro di un veicolo per mancanza di copertura assicurativa e alla segnalazione di un soggetto per violazione del divieto di dimora nel Comune di Avezzano.

Le attività continueranno con ulteriori servizi straordinari congiunti finalizzati alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.