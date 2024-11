OPERAZIONE ANTIDROGA ALL’AQUILA: D’ERAMO, “TOLLERANZA ZERO PER I VENDITORI DI MORTE”

L’AQUILA – “Ancora una volta desidero ringraziare tutte le donne e gli uomini in divisa che, con grande professionalità e dedizione, garantiscono ogni giorno la nostra sicurezza. La maxi operazione all’Aquila, frutto di un’inchiesta durata oltre un anno, conferma l’impegno delle forze dell’ordine e dei pm per contrastare la criminalità sul territorio. Grazie agli agenti della Polizia di Stato e alla Procura per il loro importante lavoro”: così in una nota il sottosegretario al Masaf, Luigi D’Eramo commentando l’operazione condotta dai poliziotti della sezione investigativa del Servizio centrale operativo e della locale Squadra Mobile che ha permesso di smantellare un’associazione dedita allo spaccio di droga. Sono state 30 le misure cautelari emesse dal tribunale dell’Aquila, fra cittadini stranieri e italiani, per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Una piazza di spaccio, in particolare cocaina, che garantiva ricavi per 2 milioni di euro.

“Tolleranza zero verso i venditori di morte e ogni forma di criminalità – continua il sottosegretario aquilano -. E sempre il nostro pieno sostegno a chi garantisce la legalità e rende i territori più sicuri”, conclude D’Eramo.