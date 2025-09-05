OPERAZIONE ANTIDROGA NEL CHIETINO: 13 PERQUISIZIONI E UN ARRESTO ESEGUITO DAI CARABINIERI

CHIETI- I Carabinieri del Norm della Compagnia di Lanciano (Chieti), nell’ambito di un’inchiesta coordinata dal Procuratore della Repubblica, hanno eseguito 13 perquisizioni personali e locali nell’operazione antidroga ribattezzata “Dominica”. Le perquisizioni hanno interessato abitazioni, luoghi di lavoro, dimore e relative pertinenze degli indagati; in particolare 4 a Lanciano, uno a Lama dei Peligni, 2 ad Altino, uno a Castel Frentano, uno a Civitella Messer Raimondo e uno a Casoli, oltre a una perquisizione a Roma Trastevere e due a Chieti. Tra i destinatari ci sono otto cittadini sudamericani: le indagini hanno consentito di raccogliere gravi indizi di reità a carico di 19 persone, 7 italiani e 12 stranieri, ritenuti responsabili, a vario titolo, di traffico, detenzione e spaccio di cocaina, e di individuare e disarticolare un traffico internazionale di stupefacenti proveniente dal Brasile, con l’impiego di tre corrieri che ingerivano ovuli in plastica contenenti la sostanza stupefacente.

L’attività ha già portato al sequestro di circa un chilogrammo di droga e ha permesso di accertare che l’organizzazione provvedeva a rifornire le piazze di spaccio di Lanciano, Chieti e Pescara trattenendo parte dello stupefacente per l’uso personale. Nel corso dell’operazione di oggi è stato arrestato, ai domiciliari, un 30enne di Lanciano per spaccio. Nell’ambito delle attività sono stati sequestrati circa 250 grammi di cocaina.