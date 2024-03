OPERAZIONE STAZIONI SICURE: TROVATO DALLA POLFER UN GROSSO COLTELLO NEL SOTTOPASSO AD AVEZZANO

AVEZZANO – Continuano i controlli nelle stazioni delle tre regioni di competenza del Compartimento Polizia Ferroviaria Marche Umbria e Abruzzo.

Ad Avezzano (L’Aquila) gli operatori della Polizia Ferroviaria nel corso dei specifici servizi di prevenzione e repressione dei reati in ambito ferroviario, come di consueto, hanno effettuato un giro di perlustrazione nelle zone adiacenti la stazione ferroviaria quando giunti nei pressi dell’uscita del sottopasso ferroviario lato piazzale Kennedy, prima dell’entrata per la sotto-stazione elettrica RFI, hanno rinvenuto a terra un coltello di grosse dimensioni tipo machete della lunghezzadi 49 centimetri, di cui 33 centimetri di lama affilatae 16 centimetri di manico in legno avvolto da nastro isolante di colore nero probabilmente nascosto o abbandonato da qualche malintenzionato che alla vista degli operatori si ne è liberato dileguandosi. L’oggetto è stato sequestrato.

In tale attività di controllo del territorio, si inserisce il controllo delle infrastrutture e degli obiettivi ritenuti sensibili anche in considerazione del particolare contesto internazionale che stiamo vivendo.