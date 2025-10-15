OPERAZIONI ANTIDROGA IN CORSO NEL TERAMANO E NEL CHIETINO, ARRESTI E PEQUISIZIONI

PESCARA – Dalle prime luci dell’alba è in corso una vasta operazione antidroga condotta dai carabinieri del Comando Provinciale di Teramo e dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Chieti, sotto il coordinamento delle rispettive procure della Repubblica.

I militari dell’Arma stanno dando esecuzione a ordinanze di custodia cautelare per concorso in spaccio di sostanze stupefacenti nei confronti di soggetti residenti in diversi comuni del Teramano.

I provvedimenti sono stati emessi dal gip del Tribunale di Teramo su richiesta della locale procura. Nel servizio sono impiegate unità cinofile del Nucleo di Chieti e un velivolo del 5/o Nucleo Elicotteri di Pescara.

Parallelamente, la polizia di Stato sta eseguendo arresti e perquisizioni a carico di numerosi indagati ritenuti coinvolti in un’attività di spaccio di cocaina, hashish e marijuana, con base operativa nelle piazze di Chieti e Lanciano. Le due operazioni, ancora in corso, mirano a smantellare una rete di traffico di droga attiva in diverse aree dell’Abruzzo.