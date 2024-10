OPES ABRUZZO: TERENZIO RUCCI RIELETTO PRESIDENTE, ECCO NUOVO CONSIGLIO REGIONALE

SAN GIOVANNI TEATINO – Terenzio Rucci confermato, all’unanimità, presidente regionale di OPES Abruzzo.

È quanto stabilito le corso del Congresso del comitato regionale che si è riunito presso la sala conferenze dell’ ‘S Hotel’ a San Giovanni Teatino (Chieti).

“Questo risultato straordinario è un chiaro segnale della stima e dell’apprezzamento per l’ottimo lavoro svolto da Rucci durante il suo quadriennio olimpico, caratterizzato da impegno, dedizione e una visione chiara per il futuro dello sport nella nostra regione – si legge in una nota – Da anni, Terenzio Rucci è un dirigente sportivo appassionato, sempre attento a promuovere e sostenere le varie discipline sportive e a valorizzare il talento degli atleti abruzzesi”.

La sala era gremita di associazioni sportive, a testimonianza dell’interesse e del supporto della comunità sportiva locale.

Tra i presenti, hanno partecipato anche il presidente del Coni Abruzzo, Enzo Imbastaro, e il dottor Federico Palla, il vicesegretario generale di Opes nazionale, i quali hanno espresso il loro sostegno per le iniziative future di Opes.

Enzo Imbastaro ha dichiarato: “Voglio esprimere la mia ammirazione per il lavoro svolto dal comitato in questi quattro anni e auguro che possa continuare con questa crescita”.

In merito alla sua rielezione, il presidente Terenzio Rucci ha dichiarato: “Questa casa l’abbiamo costruita tutti insieme. Quattro anni fa OPES Abruzzo aveva 0 associazioni affiliate oggi 155 per non parlare delle 250 attività realizzate e dei 16 progetti nazionali e internazionali atterrati sul nostro territorio. Per i prossima anni mi aspetto che molte associazioni si vorranno affiliare con noi e il nostro impegno sarà nel mantenere i servizi facili e veloci oltre che a costi calmierati”.

Il nuovo Consiglio regionale si arricchisce di diverse figure imprenditoriali che rappresentano il tessuto sociale e sportivo dell’Abruzzo.

Tra i consiglieri eletti, si segnalano:

– Angelo Liberato Scioli Angelo: presidente delle Scuderie “Liberato Scioli” e responsabile della scuola regionale di equitazione, con una lunga esperienza nel settore e una forte passione per il cavallo e le attività equestri.

– Alice Cimoroni: dirigente sportivo, presidente del PAQ CENTER dell’Aquila e responsabile della scuola regionale e accademia di danza, che porta con sé una notevole esperienza nella promozione delle arti performative.

– Alberico Di Cecco: dirigente sportivo nel settore atletica ed ex atleta di alto livello, che ha rappresentato la nazionale italiana, conquistando medaglie sia a livello nazionale che internazionale.

– Alessio Matarazzo: dirigente sportivo, docente universitario ed ex atleta che ha fatto parte della nazionale italiana di nuoto in acque libere, vincendo numerosi riconoscimenti nel suo campo.

– Fabio Tumini: dirigente sportivo e professionista nel settore sanitario, con una visione integrata della salute e del benessere degli atleti.

– Giulia Colacicco: presidentessa dell’associazione FareVerde, profondamente impegnata nelle tematiche ambientali e nella promozione di uno sport sostenibile.

Inoltre, sono stati designati i delegati all’Assemblea Nazionale:

– Sonia Fracassi: vice presidente uscente del Comitato Regionale OPES Abruzzo, atleta professionista di caratura internazionale nel mondo degli sport da combattimento, che porterà la sua esperienza e competenza a livello nazionale.

– Mirko Planamente e Luca Copparoni: entrambi si uniscono al gruppo con l’intento di contribuire attivamente alla crescita e allo sviluppo del movimento sportivo in Abruzzo.

“Con questa nuova squadra, Opes Abruzzo si prepara a continuare il suo percorso di crescita, valorizzazione e supporto agli sportivi e alle associazioni della regione, con l’obiettivo di rendere lo sport un elemento centrale nella vita sociale e culturale dell’Abruzzo”, conclude la nota.