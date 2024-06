OPI: SI SCHIANTA CON LA MOTOCICLETTA CONTRO UN MURO, MUORE CARABINIERE FORESTALE 54ENNE

L’AQUILA – Un carabiniere forestale di 54 anni è morto nella prima serata di ieri, sulla strada provinciale 83 Marsicana, all’altezza di Opi, in un incidente con la moto.

La vittima è il luogotenente Luca Pulsinelli, classe 1974, comandante della stazione dei Carabinieri Forestali di Villetta Barrea, che stava facendo ritorno a casa, a San Donato Valcomino, Per cause ancora in fase di ricostruzione da parte dei colleghi della compagnia di Castel di Sangro, ha perso il controllo della sua due ruote, una Suzuki 600, finendo contro un muro. Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo a Luca Pulsinelli. Inutile ogni tentativo di soccorso prestato dal personale Ares 118. La procura di Sulmona ha disposto l’autopsia e aperto un fascicolo per fare piena luce sulla dinamica ora in fase di ricostruzione.