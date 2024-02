“OPPORTUNITA’ ECONOMICHE PER LE IMPRESE”: DIRETTA STREAMING CONVEGNO AL TECNOPOLO D’ABRUZZO

L’AQUILA – “Le opportunità economico-finanziarie per l’imprenditoria abruzzese”. È il titolo del convegno che si terrà oggi alle 11.30, seguito in diretta streaming da Abruzzoweb, nella sala meeting del Tecnopolo d’Abruzzo all’Aquila, nell’ambito dei finanziamenti che nei prossimi mesi la Regione Abruzzo, F.I.R.A ed altri Apparati dello Stato, andranno a licenziare sia nell’ambito industriale che in quello della Ricerca. Un importante Focus su tutte le prossime uscite relative alle agevolazioni fiscali regionali e nazionali: parleranno tutti gli esperti del settore e saranno presenti diverse start up insediate nel Tecnopolo d’Abruzzo.

Parteciperanno Roberto Romanelli – Direttore Tecnopolo d’Abruzzo; Filippo Lucci – Consorzio Punto Europa COPE – amministratore unico; Stefano Cianciotta – F.I.R.A. Spa – amministratore delegato; Fabio Graziosi – professore dell’Università dell’Aquila; Dipartimento Sviluppo Economico – Regione Abruzzo; Valeria Nina Franceschini – Banca del Mezzogiorno – partecipata da Medio Credito Centrale; Fabrizio Pappalepore – esperto in progetti di finanza agevolata.