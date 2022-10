OPPOSIZIONE AL COMUNE DELL’AQUILA E FUTURO DEL PD, INTERVISTA AD EVA FASCETTI, LA DIRETTA

L’AQUILA – L’attività di opposizione in consiglio comunale dell’Aquila, e il futuro del Partito democratico, in Abruzzo e in Italia.

Questi i temi al centro dell’intervista in diretta streaming ad Eva Fascetti, consigliere comunale dell’Aquila per i dem.

Fascetti 62 anni è stata eletta con 345 voti alle elezioni del 12 giugno, che hanno sancito la conferma del centrodestra di Pierluigi Bondi. E’ medico radiologo di una clinica di San Benedetto del Tronto nelle Marche, e consulente per l’ospedale di Giulianova, tramite un’azienda privata, per la risonanza magnetica. E’ iscritta al Pd da da oltre un ventennio e suo padre, Valentino Fascetti, compianto avvocato aquilano è stato un militante del Partito comunista Italiano. E’ sposata con Carlo Masciocchi docente universitario primario in radiologia all’ospedale San Salvatore dell’Aquila.