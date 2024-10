OPS PROVINCIA DI CHIETI: CAMILLO D’ALESSANDRO AMMINISTRATORE UNICO, POLEMICA LA LEGA

CHIETI – Camillo D’Alessandro, segretario regionale di Italia Viva, ed ex consigliere regionale e parlamentare del Pd, commercialista e revisore contabile, è il nuovo amministratore unico della Organizzazione progetti e servizi (Ops spa), partecipata dalla Provincia di Chieti (89,7%) e dal Comune di Chieti (10.3%), dopo le dimissioni dell’amministratore precedente Marcello Salerno.

Lo rende noto la Provincia di Chieti.D’Alessandro, 48 anni, laureato in Economia Aziendale, già deputato della Repubblica dal 2018 al 2022, consigliere regionale dal 2005 al 2018 e consigliere provinciale dal 1999 al 2005, è stato nominato amministratore unico con decreto del presidente della Provincia di Chieti, Francesco Menna, sentito il sindaco di Chieti Diego Ferrara.

La nomina è stata formalizzata questa mattina con decreto del presidente Menna, a seguito dell’avviso pubblico per le manifestazioni di interesse a ricoprire l’incarico di amministratore unico della società Organizzazione progetti e servizi (Ops spa), partecipata dalla Provincia di Chieti (89,7%) e dal Comune di Chieti (10.3%), dopo le dimissioni dell’amministratore precedente Marcello Salerno.

Contesta la nomina la Lega di Chieti, con il consigliere provinciale Claudio Carretta.

“Con la nomina dell’ex parlamentare Camillo D’Alessandro ad amministratore unico della Ops, prosegue l’infelice tradizione della presidenza, guidata da Francesco Menna, di assegnare incarichi a politici non eletti e in cerca di ruoli. Un altro caso è rappresentato dall’ex consigliere provinciale Davide Caporale, attualmente nello staff del Presidente. Un simpatico stratagemma, insomma, per far rientrare dalla finestra chi gli elettori non hanno scelto e votato. Nonostante tutto, l’augurio è che il nuovo amministratore unico riesca a risollevare le sorti di un ente la cui precedente gestione è stata addirittura attenzionata da Procura e Corte dei Conti”.

“Dubito comunque – aggiunge – che chi è parte del problema possa contribuire alla sua soluzione. Riguardo sempre alla Ops e all’amministrazione Menna, voglio ricordare anche la magra figura fatta sulla nomina del professor Marcello Salerno, costretto dopo poco più di un mese dalla designazione a dimettersi per impegni accademici e personali. Alla Provincia di Chieti si continuano, dunque, a inanellare vere e proprie ‘perle’ di ogni genere, dalla gestione delle infrastrutture scolastiche allo stato delle strade provinciali, soprattutto nella zona Val di Foro-Marrucina, alle nomine”.