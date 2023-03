ORA DELLA TERRA: A FOSSACESIA SI SPENGONO LE LUCI DELL’ABBAZIA DI SAN GIOVANNI IN VENERE

FOSSACESIA – Anche quest’anno Fossacesia (Chieti) sarà tra le città italiane e del mondo, che aderiscono alla XIV edizione dell’Ora della Terra (Earth Hour).

Per l’occasione domani, 25 marzo, alle ore 20:30 alle 21:30, saranno spente le luci che illuminano l’abbazia di San Giovanni in Venere.

Dalla prima edizione del 2007, che ha coinvolto la sola città di Sidney, la grande ora di buio si è propagata in ogni angolo del Pianeta, un evento senza frontiere, che unisce le persone sulla Terra per vincere la sfida climatica.

“Riteniamo che la sostenibilità ambientale sia una priorità e sensibilizzare su questi temi non è mai abbastanza. ‘Earth Hour’ è un modo semplice e diretto per dire a tutti i leader del nostro pianeta che è giunto il momento di agire contro i cambiamenti climatici – affermano in una nota il sindaco Enrico Di Giuseppantonio e il consigliere comunale per lo Sviluppo sostenibile dell’Ambiente, Umberto Petrosemolo – Invitiamo i cittadini, comunità e aziende a spegnere le luci e regalarsi un’ora per la Terra, dedicando 60 minuti ad un’azione positiva per il futuro del nostro fragile Pianeta. Solo insieme potremo fare in modo che il 2023 sia un anno di cambiamento per raggiungere il nostro obiettivo: nature positive al 2030″.