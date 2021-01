ORDINANZA ZONA ARANCIONE MARSILIO, MARCOZZI: “MOTIVAZIONI TAR CONFERMANO FIGURACCIA CENTRODESTRA”

L’AQUILA – “L’atto irresponsabile della Giunta regionale Marsilio, compiuto lo scorso 6 dicembre, con cui ha fatto passare l’Abruzzo da zona rossa a zona arancione per poche ore, continua ad avere strascichi”.

Ad affermarlo è il capogruppo M5S in Regione Abruzzo, Sara Marcozzi, che commenta le motivazioni pubblicate dal Tar dell’Aquila in merito al ricorso del Governo nazionale contro l’ordinanza di Regione Abruzzo del dicembre scorso: “Il centrodestra non poteva emanare un’ordinanza con cui alleggeriva le restrizioni previste dal Governo nazionale, e le azioni della Giunta in quelle ore caotiche sono state smontate passo dopo passo, in punta di diritto, dalle motivazioni pubblicate dal Tar. Ancora una volta, evidentemente per colpa della smania propagandistica di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia, è stato creato il caos tra i cittadini abruzzesi, ignorando le basilari divisioni di potere tra Stato e Regioni che, a quanto pare, non sono chiare ai vertici dell’Amministrazione Marsilio. E questo è un fatto gravissimo, così come lo sono le conseguenze degli atteggiamenti irresponsabili a cui il centrodestra ci sta tristemente abituando dall’inizio della legislatura”.

“Sono state ribadite le prerogative in capo allo Stato e, soprattutto, è stato ricordato come una Regione possa esclusivamente adottare provvedimenti derogatori in senso restrittivo e in presenza di specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario. Non può certo agire nel senso opposto. Soprattutto – osserva -, l’ordinanza in questione rischiava di diventare un caso di emulazione per altre Regioni in disaccordo con i provvedimenti del Governo per contrastare l’emergenza pandemica. Così, invece di ambire a essere un modello virtuoso, il centrodestra ha trascinato l’Abruzzo verso il basso, facendo diventare la nostra Regione un esempio da non imitare. Un’immagine tremenda a livello nazionale per l’onorabilità del nostro territorio”.

“Quello che il centrodestra indicava, con disprezzo, come un capolavoro di burocrazia, si è rivelato essere semplice osservanza delle leggi e delle regole di questo Stato, come noi ripetevamo a dicembre e ribadiamo adesso, anche a seguito delle motivazioni rese note dal Tar. Mi auguro che, nell’affrontare la terza ondata del Covid, l’atteggiamento della Giunta Marsilio sia finalmente collaborativo verso il Governo nazionale e verso gli abruzzesi: ci sono decine di milioni di euro, stanziati dal Consiglio regionale anche grazie all’opposizione costruttiva del MoVimento 5 Stelle, fermi al palo per l’inerzia dell’esecutivo di centrodestra, ed è inaccettabile che perdano altro tempo dietro alla propaganda”, conclude Marcozzi.

