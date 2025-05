ORDINE ARCHITETTI CHIETI: NOMINATO IL NUOVO DIRETTIVO CON CICCHITTI ALLA PRESIDENZA

CHIETI – In seguito alle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Chieti il Consiglio neo-eletto si è ufficialmente insediato il 19 maggio 2025, nella sede di Corso Marrucino 76.

Nel corso della seduta sono stati assegnati i seguenti incarichi istituzionali: • Presidente: Arch. Maria Cicchitti • Vicepresidente: Arch. Luca Mancini • Segretario: Arch. Debora Tinaro • Tesoriere: Arch. Rita Di Bucchianico • Consiglieri: Arch. Sara Scopa, Arch. Luca Colasante, Arch. Barbara Galasso, Arch. Nicola D’Intino, Arch. Maurizio Smargiassi, Arch. Giuliano Davide Di Menna,Pianificatore Junior Carmine Di Santo.

Il nuovo Consiglio si presenta a tutta la comunità professionale e alla cittadinanza con un messaggio di apertura e collaborazione. «Ha inizio un mandato che sentiamo profondamente come un onore e una responsabilità – dichiara la Presidente Maria Cicchitti – consapevoli del ruolo che l’Ordine deve avere nel rappresentare, sostenere e valorizzare l’operato degli architetti, in dialogo costante con le istituzioni e il territorio.»

Non è mancato il ringraziamento al Presidente uscente Arch. Daniele Schiazza e al precedente Consiglio per il lavoro svolto, il tempo dedicato e la passione dimostrata nel corso del mandato. Il Consiglio si impegnerà con azioni concrete per affrontare le sfide della professione contemporanea: dall’attuazione dell’equo compenso alla semplificazione normativa, fino al rafforzamento degli strumenti digitali, necessari per stare al passo coi tempi.

Tra le prime iniziative annunciate: • supporto ai giovani architetti nei primi anni della professione; • consigli itineranti per una presenza attiva e diffusa nel territorio provinciale; • promozione del FA.diffuso, il Festival dell’Architettura con eventi locali; • rafforzamento della Fondazione Chieti Pescara per la formazione continua; • attivazione di convenzioni con gli enti pubblici per il riconoscimento dei CFP dei dipendenti; • creazione di spazi di coworking e di una biblioteca dell’architetto. «Il nostro obiettivo più ambizioso – conclude la Presidente – è ripensare l’Ordine come una casa comune: un luogo vivo, dove ciascun iscritto possa sentirsi parte attiva di una comunità professionale solida, inclusiva e capace di costruire futuro.» Il Consiglio invita iscritti, cittadini e istituzioni a seguire le prossime attività attraverso i canali ufficiali dell’Ordine e a contribuire con idee, energie e proposte.