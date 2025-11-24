ORDINE ARCHITETTI L’AQUILA: PROCLAMATO IL NUOVO CONSIGLIO CHE RESTERA’ IN CARICA 4 ANNI

L’AQUILA -Concluse sabato scorso le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia dell’Aquila. Nella serata del 22 novembre sono stati infatti proclamati i membri del nuovo Consiglio che resterà in carica fino al 2029. Il neo Consiglio eletto sarà convocato nel mese di dicembre per eleggere al suo interno il presidente, il segretario e il tesoriere dell’Ordine.

In queste elezioni, tenutesi per la prima volta in modalità telematica sono stati venti i professionisti in lizza: diciotto per la sezione A e due per la sezione B; undici di loro sono stati quelli eletti dagli iscritti al termine della seconda convocazione elettorale, quella tenutasi dal 19 al 22 novembre.

A registrare il più alto numero di preferenze per la sezione A è stata Michela Rita Di Cristofano con ben 277 voti. A seguire: Walter Emilio Pace (264 voti), Barbara Matticoli (262 voti), Franco Felli (253 voti), Maria Giuseppa Ciotti (242 voti), Gianfranco Calcagni (220 voti), Sandro Palleschi (215 voti), Fabrizio Lorenzetti (214 voti), Francesca Properzi (208 voti) e Luca Carosi (163). Mentre per la sezione B è stata eletta Valentina Di Cosimo (285 voti).

Alta la partecipazione dei professionisti affiliati: circa il 63% con 481 di voti complessivi espressi. Una risposta positiva che certifica l’efficacia del lavoro svolto dall’Ordine nell’ultimo quadriennio nel favorire un processo di coinvolgimento degli iscritti e delle professionalità presenti su tutto il territorio provinciale, grazie anche alla costruzione di una visione largamente condivisa sui principali indirizzi che l’Ordine ha perseguito in questi anni.

«Esprimo un augurio speciale ai nuovi eletti che hanno ricevuto una grande fiducia e un compito altrettanto grande – dichiara la presidente uscente dell’Ordine Sara Liberatore. L’ampia partecipazione al voto in queste elezioni è un segno tangibile di vivacità e di impegno collettivo verso il futuro della nostra categoria professionale. Un invito ad affrontare le sfide che attendono con rinnovato spirito di unità e di responsabilità».