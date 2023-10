ORDINE AVVOCATI TERAMO: SVOLTA DIGITALE, ARRIVA APP CON TUTTE LE NOVITA’ NORMATIVE

TERAMO – Tutti i 1. 200 avvocati e i praticanti iscritti all’albo di Teramo avranno a disposizione un nuovo e innovativo strumento, pratico e veloce che consentirà loro di svolgere al meglio, e sempre aggiornati, le pratiche quotidiane. Un tool che li proietterà in una dimensione digitale all’avanguardia tra gli Ordini in Italia e il primo in Abruzzo.

Oggi, presso la sala conferenze del Park Hotel Sporting di Teramo, il presidente dell’Ordine degli Avvocati, l’avvocato Antonio Lessiani, e il Consiglio direttivo hanno presentato l’app ufficiale realizzata in collaborazione con Giuffrè Francis Lefebvre, leader nell’editoria giuridica tradizionale e digitale per i professionisti.

“Nell’app – viene spiegato in una nota – ci sono contenuti e funzioni sia del sito dell’Ordine sia di Giuffrè Francis Lefebvre, per offrire agli avvocati non solo informazioni di servizio ma anche un aggiornamento quotidiano e tempestivo sulle novità legislative e giurisprudenziali. Ogni news può essere consultata in tempo reale e, per non perdersi ultime novità, scadenze e appuntamenti, è possibile attivare il sistema di alert e di notifica automatico”.

“L’app che è scaricabile gratuitamente dagli store Apple e Google presenta un’interfaccia grafica semplice e intuitiva, consultabile facilmente dallo smartphone, grazie al menu a tendina e scorrimento laterale. Giuffrè Francis Lefebvre mette a disposizione dei professionisti iscritti all’Ordine i contenuti dei suoi quattro codici firmati di diritto civile, diritto penale, procedura civile e procedura penale. Grazie alla sincronizzazione con la banca dati DeJure, l’aggiornamento è tempestivo con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della novità legislativa. Per rendere immediatamente reperibili le informazioni più importanti, un riquadro evidenzia tutte le più principali novità giurisprudenziali riferite all’articolo in consultazione. Attraverso la app è consultabile anche Avvocati.it, la versione mobile del portale di aggiornamento Giuffrè Francis Lefebvre dedicato all’avvocato. Da questa sezione sono accessibili le news quotidiane sul mondo giuridico e la professione forense, e lo strumentario, una raccolta di tool semplici e intuitivi per agevolare l’avvocato nella sua professione”.

Il presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Teramo Antonio Lessiani dichiara: “In concomitanza con il 150° anniversario della sua fondazione, l’Ordine degli Avvocati di Teramo, il più antico tra quelli d’Abruzzo, coniuga tradizione e innovazione mettendo a disposizione dei suoi iscritti uno strumento di interazione moderno e di rapida consultazione, già sperimentato con successo da altri Ordini Forensi. Con l’app dell’Ordine tutti i colleghi verranno raggiunti in tempo reale dalle news del Consiglio, relative anche alle comunicazioni inviate da vari Uffici Giudiziari (Tribunale, Procura, Corte di Appello, Tribunale dei Minori, Tribunale di Sorveglianza, TAR etc.), da Cassa Forense, Consiglio Nazionale Forense, OCF, Enti, ed aggiornati in ordine a tutte le notizie di interesse per l’avvocatura. Nel contempo, i colleghi avranno modo di consultare sul proprio smartphone le più importanti novità legislative e giurisprudenziali. Tutto questo grazie al finanziamento messo a disposizione da Cassa Forense che il COA di Teramo, grazie al progetto presentato nell’autunno del 2022, è riuscito a intercettare”

“Con l’Ordine degli Avvocati di Teramo, presidio storico di legalità in Abruzzo, abbiamo ampliato ulteriormente la copertura territoriale nazionale, aggiungendo un importante tassello al progetto avviato nel 2021 con la realizzazione della prima APP – dichiara Antonio Delfino, direttore Comunicazione e Relazioni Istituzionali di Giuffrè Francis Lefebvre – e questo ci rende particolarmente soddisfatti e ci incoraggia a proseguire nel nostro obiettivo di rendere sempre accessibile in modo semplice e veloce, soprattutto in mobilità, un patrimonio di informazioni a vantaggio degli avvocati italiani e anche dei cittadini”.