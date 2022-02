ORDINE COMMERCIALISTI L’AQUILA E SULMONA, ETTORE PERROTTI CONFERMATO PRESIDENTE

L’AQUILA – Il commercialista aquilano Ettore Perrotti è stato riconfermato ieri sera presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di L’Aquila e Sulmona.

A esprimere soddisfazione l’assessore regionale al Bilancio, Guido Liris.

“Rivolgo i miei complimenti e i più sinceri auguri di buon lavoro a Ettore Perrotti, confermato presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di L’Aquila e Sulmona. Allo stesso tempo, buon lavoro anche ad Annalisa Di Stefano, già assessore al Bilancio al Comune dell’Aquila, che ha animato una lista alternativa riuscendo a promuovere un proficuo dibattito nell’ambito della categoria”.”Come è stato dimostrato già nella prima fase post-terremoto del 2009 -, rileva Liris -, si tratta di una categoria professionale di particolare rilevanza strategica per scelte importanti che riguardano anche settori ad essa apparentemente distanti, come quello dell’edilizia. Lo è stato per la ricostruzione e lo è, oggi, per il sisma e l’eco bonus”.

“Commercialisti ed esperti contabili sono, peraltro, figure chiave nella gestione dei fondi pubblici che assumono un ruolo ancora più determinante nel momento in cui siamo chiamati a compiere scelte epocali come quelle che riguardano la spesa dei fondi del Pnrr”, aggiunge l’assessore.

