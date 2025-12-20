ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELL’AQUILA: LUCA CAROSI E’ IL NUOVO PRESIDENTE 

L’AQUILA – È l’aquilano Luca Carosi il nuovo presidente dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia dell’Aquila, il cui mandato quadriennale scadrà nel 2029.

Carosi è stato nominato il 19 dicembre scorso durante il primo Consiglio – i cui membri erano stati proclamati a loro volta esattamente un mese fa – convocato appunto per l’elezione degli organi direttivi per il periodo 2025-2029.

L’Assemblea ha poi eletto come vice presidente vicario l’architetto Walter Emilio Pace, come vice presidente l’architetto Michela Rita Di Cristofano, come segretario l’architetto junior Valentina Di Cosimo e come tesoriere l’architetto Gianfranco Calcagni.

Faranno parte del Consiglio dell’Ordine anche gli architetti Maria Giuseppa Ciotti, Franco Felli, Fabrizio Lorenzetti, Barbara Matticoli, Francesca Properzi e Sandro Palleschi.

“È la prima volta da circa 30 anni che l’intero territorio provinciale si ritrova attorno ad un indirizzo programmatico unitario”, dichiara in una nota il neo presidente Luca Carosi.

“La ‘mission’ di questo Consiglio sarà quella di ricucire i rapporti istituzionali con gli enti territoriali e locali, al fine di riportare al centro l’architettura e la pianificazione territoriale, quali strumenti di sviluppo del territorio e che rappresentano le principali sfere d’interesse della figura professionale dell’Architetto”.

“Attorno ad essa – spiega ancora Carosi – risulta inprocrastinabile il disegno di una nuova mappa d’interessi per l’inserimento nel mondo della professione e degli appalti pubblici anche dei giovani professionisti”.

“Ci sono intere generazioni professionali, nate dopo il sisma, che non conoscono approfonditamente questo campo di opportunità e quindi il loro futuro orizzonte di crescita. Questi punti assieme alla scommessa di L’Aquila Capitale italiana della Cultura 2026 sono i nostri impegni principali, almeno in questa prima fase”.

“L’attuale direttivo è il risultato di un accordo raggiunto su scala provinciale, che ha infine dato vita ad una Lista Unitaria rappresentativa dell’intero territorio, eletta nella seconda votazione tenutasi dal 19 al 22 novembre scorsi”, conclude.