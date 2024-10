ORDINE DEI MEDICI DELL’AQUILA: NUOVO CONSIGLIO ELEGGE ALESSANDRO GRIMALDI PRESIDENTE

L’AQUILA – Alessandro Grimaldi, primario del reparto di Malattie infettive dell’ospedale “San Salvatore” e capo dipartimento medicina della Asl provinciale dell’Aquila, nonché segretario regionale del sindacato Anaao, è il nuovo presidente dell’Ordine provinciale dei medici dell’Aquila.

L’elezione è arrivata oggi con il voto del nuovo consiglio, uscito dalle urne il 29 settembre. Chiamati al voto 2.973 medici della provincia e i votanti sono stati 1.558, per un’affluenza pari al 52,74%, nettamente superiore rispetto alle precedenti elezioni, complice anche l’introduzione del voto telematico

La lista di Grimaldi, “Integrazione Ospedale Territorio” alle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine provinciale dei medici dell’Aquila, aveva ottenuto una schiacciante vittoria contro la lista “Ordine in libertà” e la candidatura singola del dottor Giacomo Pio.

Una elezione che ha determinato l’ingresso nel consiglio di tutti e 15 i candidati della lista, mentre non è stato eletto nessun candidato dell’altra lista, quella che fa riferimento, tra gli altri, al presidente uscente, il docente universitario Mario Giannoni, 437 voti, eletto in sostituzione del compianto Maurizio Ortu, già vicepresidente, e presidente della Commissione Nazionale dei Corsi di Studio in Igiene Dentale.

Grimaldi, con 666 voti, è risultato il secondo più votato dopo il dottor Giuseppe Calvisi: direttore Uoc Anatomia Patologica dell’ospedale “San Salvatore” dell’Aquila e capo Dipartimento servizi della Asl provinciale dell’Aquila, ha riportato 707 preferenze.