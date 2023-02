ORDINE GIORNALISTI ABRUZZO: SOTTOSCRITTA INTESA CON ASSOCIAZIONE ITALIANA CONTRO LEUCEMIE

TERAMO – Confassociazioni Abruzzo ha promosso la creazione di un protocollo d’intesa tra l’Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo e l’AIL Teramo (Associazione Italiana contro le Leucemie, linfomi e mieloma) firmato stamani a Teramo dal presidente dell’Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo Stefano Pallotta, dal presidente dell’AIL Teramo Giuseppe Paterna e dal presidente di Confassociazioni Abruzzo Claudio Boffa, alla presenza del vicepresidente dell’Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo Simone Gambacorta, che ha illustrato la genesi e le ragioni del dialogo avviato lo scorso ottobre.

L’obiettivo del protocollo è attivare una collaborazione grazie alla quale realizzare corsi di formazione e progetti relativi alla salute e al volontariato. Il protocollo durerà fino al 25 ottobre 2024 (con il termine della consiliatura attualmente in carica all’Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo) e potrà essere rinnovato.

“Sono convinto che coniugando due importanti realtà, diverse tra loro ma complementari, l’una impegnata nel settore dell’informazione e l’altra in quello del volontariato e dell’associazionismo, possa generare un autentico valore aggiunto per la collettività” ha dichiarato Claudio Boffa.

“Il protocollo d’intesa firmato questa mattina è un modo per dare un ulteriore segnale sotto il profilo solidale alla necessità che la professione giornalistica ha per legge di nutrirsi di occasioni formative nel segno della crescita professionale di tutta la categoria” sottolinea Simone Gambacorta.

“Questa convenzione è importante perché il mondo dell’informazione si avvicina ancor più al mondo del volontariato, vera espressione delle esigenze della popolazione.” Dichiara Stefano Pallotta e prosegue “Il sociale non è un settore di serie B per l’informazione perché attraverso esso probabilmente si potrà recuperare qualità e credibilità per un miglioramento della nostra professione”.

“Dare alla collettività una corretta informazione è fondamentale,e per far questo è importante formare i giornalisti in ambito medico e nel segno della sensibilizzazione al volontariato.” Spiega Guseppe Paterna “L’AIL Teramo, una realtà nata tre anni fa grazie al fondatore Graziano Petrini su suggerimento del prof. Fioritoni, coinvolgerà luminari nel campo dell’ematologia per offrire contenuti formativi di altissimo livello”.

La breve cerimonia di firma si è svolta nella sede di Confassociazioni Abruzzo e AIL in Corso Cerulli a Teramo, sede concessa dalla Famiglia Cerullia scopo benefico(con canone di affitto simbolico).